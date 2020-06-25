Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о судоустройстве и статусе судей. Президентский проект предусматривает внесение изменений в закон «О судоустройстве и статусе судей» и некоторые законы относительно деятельности Верховного Суда и органов судейского управления.

Адвокат Ростислав Кравец полагает, что президент делает те же ошибки, которые были допущены и при предыдущей судебной реформе.

«Например, президент пытается, в нарушение недавнего решения Конституционного суда, ликвидировать Верховный суд Украины и присоединить его к незаконно созданному новому Верховному суду (без Украины). Ликвидация путём реорганизации конституционного органа или присоединения является незаконной. Кроме того… проведение квалифоценивания, вернее, увольнение судьи назначенного пожизненно не может происходить на основании квалифоценивания», - заявил он.

Но главной ошибкой президента эксперт считает очередную попытку сформировать органы, контролирующие судебную власть, с участием различных «экспертов».

«Как показала предыдущая реформа, у этих экспертов, к сожалению, крайне низкий как интеллектуальный, так и моральный уровень. На мой взгляд они не то что не способны, у них нет даже морального права формировать судебную ветвь власти. Кроме того, привлечение международных экспертов прямо противоречит нормам Конституции, ведь носителем власти в Украине является народ. Формирование одной из ветвей власти поручать иностранцам - это, на мой взгляд, является прямой государственной изменой. Мы же не даем право иностранцам голосовать и формировать законодательную ветвь власти», - отметил юрист.

«Это все равно, что мы поручим иностранцам формировать наш парламент или формировать Кабинет министров. Поручать иностранцам формировать отдельную ветвь власти в Украине - это и незаконно, и не логично», - подчеркивает Кравец.

По его мнению, иностранных консультантов при формировании судебной ветви власти в Украине в принципе быть не должно.

«Вопрос формирования судебной ветви власти необходимо поручить непосредственно судьям. Судьи должны сформировать те органы, которые их будут отбирать и наказывать, как это было всегда, и это доказало свою эффективность. Лишь после проведения судебной реформы эти органы стали, с одной стороны, мощным оружием в принуждении судей к принятию конкретных решений, а, с другой стороны, это стало способом обычного зарабатывания денег. Ведь до проведения судебной реформы большая часть членов Высшего совета юстиции работали там на общественных началах, то есть они работали судьями и на определенное время ездили в Высший совет юстиции принимали решения. Сейчас же зарплата членов Высшего совета юстиции в размере 250 тыс. грн. является неоправданно высокой, как и зарплата судей Верховного суда. Это является, на мой взгляд, определенной взяткой от государства, что полностью делает судей лояльными к действующей ветви власти и очень покладистыми», - заявил эксперт.

«На мой взгляд, реформа судебной системы проходит под мощным давлением иностранных правительств, с одной стороны. А, с другой стороны, Зеленский и его команда не разбираются в происходящем и сами передали это все в руки так называемых иностранных экспертов, которые делают все возможное для того, чтобы просто уничтожить Украину, чтобы судебная ветвь власти полностью утратила свою независимость, а это в конце концов приведет и к развалу страны», - полагает юрист.

Ростислав Кравец не согласен с заявлениями представителей грантовых организаций о том, что украинские судьи насквозь коррумпированы и не способны без давления из-за границы и политиков эффективно осуществлять правосудие.

«На мой взгляд, заявления таких организаций в принципе не имеет ничего общего с действительностью, это попытка оправдать затраты на их содержание… Судебная ветвь власти просто обязана быть независимой если мы хотим жить в демократическом обществе в котором будут соблюдаться именно законы, а не прихоти тех лиц которые занимают руководящие должности в стране», - считает Ростислав Кравец.