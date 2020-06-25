Производство хлеба и хлебобулочных изделий в Украине в январе-мае текущего года составило 314,5 тыс. тонн, что на 13,8% меньше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщает УНИАН со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

Из них пшеничного хлеба за пять месяцев было произведено 127,1 тыс. тонн, что на 14,5% меньше, чем годом ранее.

При этом в мае было произведено 61,7 тыс. тонн хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения, что на 15,6% меньше, чем в мае прошлого года.

По состоянию на конец мая запасы продукции на складах предприятий-производителей достигали 377,3 тонн. Объем производства муки в январе-мае сократился на 11,2% – до 609,2 тыс. тонн. Запасы муки на украинских складах на конец мая достигали 44,8 тыс. тонн.