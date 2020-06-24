16 июня 2020 в Украину в рамках пилотного проекту по программе правительства США «Международные военные продажи» поступила первая партия груза по контракту, подписанному в декабре 2019 года, а именно – ракеты к противотанковым ракетным комплексам «Джавелин» и вспомогательное оборудование на общую сумму более 27 млн ​​долларов США.

Как сообщила пресс-служба Минобороны, для нужд Вооруженных сил Украины поступили ракеты FGM-148E, которые являются одной из последних модификаций противотанковых ракет комплекса «Джавелин».

Проект предусматривает поставку для ВСУ комплекса вооружения, его обслуживания и предоставления сопутствующих услуг по подготовке личного состава для надежной и эффективной эксплуатации противотанковых комплексов на протяжении всего жизненного цикла.

Поставка остальных товаров военного назначения в соответствии с договоренностями предусмотрена в 2021-2022 годах.

«Реализация контракта на общую сумму более 36,5 млн долларов США является значительным шагом развития украинско-американского стратегического сотрудничества в поддержку обороноспособности Украины и открывает новые перспективы к осуществлению Министерством обороны Украины прямых внешнеэкономических договоренностей в области вооружения и военной техники с государствами-партнерами», - резюмировали в Минобороны.