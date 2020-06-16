Президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание по срочным мерам, направленным на борьбу с нарушением грузовиками габаритно-весовых ограничений на украинских дорогах.

В нем также приняли участие премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр инфраструктуры Владислав Криклий, председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов и руководитель Укравтодора Александр Кубраков, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Зеленский отметил, что статистика свидетельствует: последние несколько лет почти каждый второй трейлер, который ездит по украинским автодорогам, перегружен.

«Я не думал, что кроме программы под названием «Большая стройка» в нашей стране, которую очень сложно было поднять на ноги, будет отдельная большая проблема - как защитить часть этой программы, а именно - дороги в стране», - отметил он в начале встречи.

Президент заявил, что проблема с перегруженными фурами фиксируется уже даже на новых дорогах.

Шмыгаль отметил, что в этом году инспекторы Государственной службы Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность) работают круглосуточно. С 12 мая они составили почти 900 актов о превышении габаритно-весовых параметров, а сумма штрафов за этот период составляет более 190 тыс. евро.

Глава правительства сообщил о планах с 1 октября увеличить на 200 человек количество инспекторов, которые будут дежурить на дорогах. Сейчас их 141 по всей стране. Кроме того, на дорогах действуют девять комплексов весового контроля. До 25 июня их будет 19, а с 1 октября – 78.

Кабмин передал в комитет Верховной Рады законопроект об изменениях в некоторые законодательные акты Украины относительно осуществления Государственной службой Украины по безопасности на транспорте габаритно-весового контроля. Он предусматривает предоставление возможности органам местной власти устанавливать автоматические комплексы габаритного контроля. Часть штрафов будет предлагаться направлять в местные бюджеты для восстановления дорог.

Аваков отметил, что из-за законодательных ограничений работники Укртрансбезопасности не могут самостоятельно контролировать соблюдение габаритно-весовых ограничений и эффективно действуют только в сотрудничестве с полицией. К тому же из-за низких зарплат инспекторов существуют высокие коррупционные риски.

Глава МВД предложил передать патрульной полиции контроль соблюдения безопасности на дорогах, в том числе – габаритно-весовой.

Зеленский дал задание МВД обеспечить возможность выполнения Нацполицией функции Укртрансбезопасности по контролю габаритно-весовых ограничений. Также он предложил присоединиться к противодействию перегруженности дорог и Службе безопасности Украины.

Баканов поддержал инициативу президента и заявил о готовности присоединиться к такой работе.

«Совместные реализации на примере игорных заведений, незаконных АЗС, во-первых, является определенной адвокацией в глазах общества, это не «договорняк», а совместная слаженная работа. Во-вторых, она более эффективна. Потому что органы могут достаточно коммуницировать друг с другом, обмениваться информацией и прекращать деструктивную конкуренцию в работе друг с другом», - подчеркнул он.

Кроме того, Зеленский заявил, что необходимо разработать программу реформы Укртрансбезопасности.