Тотальный карантин сегодня может привести к более катастрофическим последствиям, чем просто коронавирус. Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«В Украине в течение прошлой недели росло число заболевших коронавирусом. Но тотальный карантин сегодня может привести к более катастрофическим последствиям, чем просто коронавирус. Поэтому Украина перешла на адаптивный карантин и теперь будет использовать эту модель», – подчеркнул он.

Напомним, по состоянию на 23 июня в Украине подтверждено 38 074 случая COVID-19. За сутки зафиксировано 833 новых случая