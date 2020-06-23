также в разделеОбщество
23 июня. Картина дня 18
Украинцы могут получить медпомощь в частных клиниках за счет государства 11
Врач оценил риск заражения коронавирусом на пляже 15
Минобороны ответило на критику качества знака «Ветеран войны» 14
ЕС и ВОЗ передали украинским больницам месячный запас средств защиты 7
На Донбассе боевик заблудился и пришел на пост ООС 18
На Прикарпатье из-за стихии отменили электричку 7
Завтра еще можно подышать: с четверга в Украину вернется жара 18
На Припяти восстановят судоходство: ремчерпание безопасно для окружающей среды 11
В ОАСК поступил иск о правдивости информации о биолабораториях США 15
Гибель щенков в самолете: МАУ отстранила менеджера и запретила перевозку животных 19
СМИ: Семья главы следствия по делу Шеремета владеет имуществом на более 30 млн 15
Зеленский обратился к дальнобойщикам-нарушителям: «Вы – засранцы» 44
Одесские чиновники присвоили 13 млн на е-учебниках для школьников 20
В РФ заявили о задержании якобы завербованного СБУ полицейского 11
Зеленский одобрил проведение инвентаризации лесов в Украине 13
Ренат Кузьмин призвал всех граждан Украины к работе над новой национальной идеей 21
В Украине начали расследовать смерти врачей от COVID-19 18

Бывшая заместитель министра инфраструктуры по вопросам евроинтеграции Александра Клитина заявила, что начала работать советникам главы Государственного космического агентства Украины.

Об этом она сообщила в Facebook.

В комментариях к своему посту клетках отметила, что «помогает Агентству по международным партнерством, донорами и МФО».

Напомним, 19 ноября пранкер «Джокер» в переписке с заместителем министра инфраструктуры Александрой Клитиной спросил, сможет ли она «потянуть министерство», потому что «Владом не доволен Вова». Клитина ответила, что смогла бы и раскритиковала министра Криклия за то, что он «приблизил к себе Галущака», который «еще китайский экспресс разворовывал при Яныке». Также, по ее словам, Криклий якобы отодвинул ее от Укрзализныци, так как «они что-то крутят-мутят с тендерами на локомотивы».

Исключенный из фракции «Слуга народа» нардеп Антон Поляков обнародовал аудиозапись, на которой якобы нардепы от СН рассказывают о том, как замминистра инфраструктуры Александра Клитина получила свою должность через постель.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий попросил правительство уволить Клитину в связи с недавним скандалом.

27 ноября она была уволена.  
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
4924 грн.
16
Теги