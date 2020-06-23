Бывшая заместитель министра инфраструктуры по вопросам евроинтеграции Александра Клитина заявила, что начала работать советникам главы Государственного космического агентства Украины.

Об этом она сообщила в Facebook.

В комментариях к своему посту клетках отметила, что «помогает Агентству по международным партнерством, донорами и МФО».

Напомним, 19 ноября пранкер «Джокер» в переписке с заместителем министра инфраструктуры Александрой Клитиной спросил, сможет ли она «потянуть министерство», потому что «Владом не доволен Вова». Клитина ответила, что смогла бы и раскритиковала министра Криклия за то, что он «приблизил к себе Галущака», который «еще китайский экспресс разворовывал при Яныке». Также, по ее словам, Криклий якобы отодвинул ее от Укрзализныци, так как «они что-то крутят-мутят с тендерами на локомотивы».

Исключенный из фракции «Слуга народа» нардеп Антон Поляков обнародовал аудиозапись, на которой якобы нардепы от СН рассказывают о том, как замминистра инфраструктуры Александра Клитина получила свою должность через постель.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий попросил правительство уволить Клитину в связи с недавним скандалом.

27 ноября она была уволена.