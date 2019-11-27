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Кабинет Министров уволил Александру Клитину с должности замминистра инфраструктуры по вопросам евроинтеграции.

Об этом в Telegram сообщил народный депутат от «Евросолидарности» Алексей Гончаренко, который присутствовал на заседании правительства 27 ноября.

«Замминистра инфраструктуры Клитина уволена по представлению министра (не по собственному желанию). В ответ на мой вопрос, премьер причины пояснять не захотел. «Чтобы не делать хайп» (с). Министр инфраструктуры Криклий на заседании отсутствовал», – написал он.

Напомним, 19 ноября пранкер «Джокер» в переписке с заместителем министра инфраструктуры Александрой Клитиной спросил, сможет ли она «потянуть министерство», потому что «Владом не доволен Вова». Клитина ответила, что смогла бы и раскритиковала министра Криклия за то, что он «приблизил к себе Галущака», который «еще китайский экспресс разворовывал при Яныке». Также, по ее словам, Криклий якобы отодвинул ее от Укрзализныци, так как «они что-то крутят-мутят с тендерами на локомотивы».

Исключенный из фракции «Слуга народа» нардеп Антон Поляков обнародовал аудиозапись, на которой якобы нардепы от СН рассказывают о том, как замминистра инфраструктуры Александра Клитина получила свою должность через постель.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий попросил правительство уволить Клитину в связи с недавним скандалом.
ForUm

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