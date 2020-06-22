В Министерстве иностранных дел Украины ожидают визита в Киев на этой неделе главы внешнеполитического ведомства Венгрии Петера Сийярто.

Об этом в интервью Укринформу заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, комментируя анонсированное росСМИ участие Сийярто в параде Победы в Москве.

«Если проанализировать политику Венгрии в отношениях с Россией, то диалог этих стран не прекращался. Конечно, это право официального Будапешта решать, с кем какой уровень контактов поддерживать. Но мы рассчитываем на сбалансированный подход. Более того, мы надеемся, что Петер Сийярто приедет в Украину, и мы будем видеть его в Киеве на следующей неделе (интервью записывалось 19 июня - ред.), поэтому баланс будет соблюден», - сказал Боднар.

Как сообщал ForUm, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 29 мая посетил с рабочим визитом Венгрию, где встретился с венгерским коллегой Петером Сийярто.