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С целью противодействия распространению коронавируса на территории города Одессы с 22 июня усилят карантин.

Такое решение обнародовано в протоколе внеочередного заседания комиссии ТЭБ и ЧС исполнительного комитета Одесского городского совета.

В городе с понедельника запрещается работа детских учреждений оздоровления и отдыха, проведение массовых мероприятий с участием более чем одного человека на пяти квадратных метрах и вводится ряд других ограничений.

В частности, ограничивается количество людей в общественном транспорте — водителям разрешено брать пассажиров только на сидячие места. При этом перевозчики должны обеспечить водителей средствами индивидуальной защиты и контролировать, чтобы они пользовались ими. Чтобы разгрузить транспорт в час пик, субъектам хозяйствования рекомендовали изменить график работы.

Одесский горсовет предлагает начинать рабочий день в 10 утра или позже предпринимателям, которые занимаются торговлей, авторемонтом, предоставляют почтовые или курьерские услуги, занимаются организацией питания и временным размещением людей, страховой деятельностью, искусством, спортом и развлечениями.

 

Кроме того, комиссия ТЭБ и ЧС рекомендует арендаторам пляжей обеспечить расстояние между шезлонгами в 1,5 метра, а рестораторам обеспечить аналогичное расстояние между столиками и размещать за ними не больше четырех человек.

Полиция сможет проводить рейды в транспорте, на пляжах и местах торговли, чтобы проверить соблюдение гражданами карантинных ограничений.

Правоохранителям также поручили прекратить стихийную торговлю на пляжах и в рекреационных зонах Одессы.

Власти напомнили одесситам и гостям города о необходимости носить маски или респираторы в общественных помещениях и в городском транспорте, выходить на улицу с документами, подтверждающими личность, и соблюдать правила гигиены.

По последним данным в Одессе зафиксировано 1266 случаев коронавируса. Всего в Украине 35 560 инфицированных COVID-19, из них 735 случаев обнаружены за последние сутки.

 

На основе анализа эпидемической ситуации по состоянию на 21 июня Минздрав констатирует, что Киев, а также 9 областей, среди которых Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Ивано-Франковская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая, не готовы к ослаблению карантина.

Напомним, Киев и девять областей не могут ослабить карантин.
ForUm

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