В зоне ООС 20 июня боевики 28 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе — стреляли из запрещенного Минскими договоренностями оружия. 21 июня один украинский военный получил ранения.

Об этом сообщили в пресс-службе ООС.

Вооруженные формирования РФ обстреляли украинские позиции из артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометов, а также неуправляемых авиационных ракет, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку от Хутора Свободного боевики применили 152-х и 122 мм артиллерийские системы, а также минометы калибра 120 мм и 82 мм. Вечером вблизи этого населенного пункта противник задействовал гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Под артиллерийский огонь 122-го калибра попали украинские бойцы у Новоалександровки, Шумив, Троицкого, Золотого-4, Орехово и Попасной.

Также сообщается, что агрессор использовал против украинских бойцов минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. В частности, под обстрелы из этого вооружения попали защитники Новозвановки, Луганского, Новотошковского и Крымского. Из стрелкового оружия захватчики провоцировали украинских бойцов в Железном.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм на подступах к Авдеевки и Широкино. Несколько раз из пехотного вооружения агрессор обстреливал украинские опорные пункты неподалеку Павлополя. Также у этого населенного пункта боевики применили неуправляемые авиационные ракеты С-8.

20 июня трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Их оперативно доставили в лечебные учреждения, где оказывают необходимую медицинская помощь.

По данным разведки, 20 июня украинские военные ранили одного захватчика.

С начала текущих суток, 21 июня, зафиксировано четыре случая нарушения режима прекращения огня. Российские вооруженные формирования вблизи Шумив дважды открывали огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм. Неподалеку от Железного боевики обстреляли украинские опорные пункты из 120-мм минометов, а защитников Крымского — из минометов калибра 120 мм и 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

За текущие сутки один украинский защитник получил ранения.