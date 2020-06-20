Поздно вечером 19 июня домой к активисту Сергею Стерненко прибыли полицейские из Одессы.
Об этом сообщил сам активист в своем Facebook.
«В 23:22 на автомобиле с номером 6248 к моему дому прибыли сотрудники полиции, которые в домофон сообщили, что прибыли из Одессы, чтобы разъяснить мне, как надо отбывать домашний арест. Я ответил, что уже ночь и им следовало бы прийти в другое время», — рассказал он.
Стерненко отметил, что предложил полицейским прийти утром, а после их отказа — подождать приезда его адвокатов.
«Полицейские ответили, что они подождут. Но когда через 15−20 мин. прибыли адвокаты, то на месте уже никого не было. Люди, которые представились работниками полиции, куда-то исчезли. Утром тоже никто не приходил», — добавил он.
В апреле 2020 году в интервью изданию «Украинская правда» Венедиктова сообщала, что подозрение по делу Стерненко «будет в любом случае», по статье об умышленном убийстве или убийстве из-за превышения самообороны.
11 июня в Главном следственном управлении СБУ Стерненко было сообщено о подозрении в совершении преступления по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч. 2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса.
Стерненко – активист из Одессы, участник местного Евромайдана и бывший руководитель одесского «Правого сектора».
Вечером 24 мая 2018 года двое злоумышленников совершили нападение на Стерненко и его девушку. Отбиваясь, активист смертельно ранил одного из них ножом в живот. Ножевые ранения были и у самого Стерненко, и у второго нападавшего, которого полиция вскоре задержала, но сразу же отпустила, предоставив ему статус свидетеля, а позднее - государственную охрану.
Всего в 2018 году на Стерненко в Одессе было совершено три покушения.
Дела о нападениях передали в Главное следственное управление СБУ в Киеве - как пояснили в прокуратуре, в связи с «необходимостью проверки информации относительно возможной причастности к нападениям представителей местной власти и полиции».
За два года следствие официально не установило организаторов нападений на Стерненко. Никаких приговоров по этим делам нет.
15 июня суд отправил под круглосуточный домашний арест.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время