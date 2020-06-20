Поздно вечером 19 июня домой к активисту Сергею Стерненко прибыли полицейские из Одессы.

Об этом сообщил сам активист в своем Facebook.

«В 23:22 на автомобиле с номером 6248 к моему дому прибыли сотрудники полиции, которые в домофон сообщили, что прибыли из Одессы, чтобы разъяснить мне, как надо отбывать домашний арест. Я ответил, что уже ночь и им следовало бы прийти в другое время», — рассказал он.

Стерненко отметил, что предложил полицейским прийти утром, а после их отказа — подождать приезда его адвокатов.

«Полицейские ответили, что они подождут. Но когда через 15−20 мин. прибыли адвокаты, то на месте уже никого не было. Люди, которые представились работниками полиции, куда-то исчезли. Утром тоже никто не приходил», — добавил он.

В апреле 2020 году в интервью изданию «Украинская правда» Венедиктова сообщала, что подозрение по делу Стерненко «будет в любом случае», по статье об умышленном убийстве или убийстве из-за превышения самообороны.

11 июня в Главном следственном управлении СБУ Стерненко было сообщено о подозрении в совершении преступления по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч. 2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса.

Стерненко – активист из Одессы, участник местного Евромайдана и бывший руководитель одесского «Правого сектора».

Вечером 24 мая 2018 года двое злоумышленников совершили нападение на Стерненко и его девушку. Отбиваясь, активист смертельно ранил одного из них ножом в живот. Ножевые ранения были и у самого Стерненко, и у второго нападавшего, которого полиция вскоре задержала, но сразу же отпустила, предоставив ему статус свидетеля, а позднее - государственную охрану.

Всего в 2018 году на Стерненко в Одессе было совершено три покушения.

Дела о нападениях передали в Главное следственное управление СБУ в Киеве - как пояснили в прокуратуре, в связи с «необходимостью проверки информации относительно возможной причастности к нападениям представителей местной власти и полиции».

За два года следствие официально не установило организаторов нападений на Стерненко. Никаких приговоров по этим делам нет.

15 июня суд отправил под круглосуточный домашний арест.