В селе Иванополье Константиновского района женщина получила травмы в результате взрыва неизвестного предмета на территории частного домовладения. Об этом сообщает управление Нацполиции в Донецкой области в субботу, 20 июня.

Информация об инциденте была получена около 08:00 утра. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, кинологи и взрывотехники.

Предварительная правовая квалификация события – статьи о покушении на преступление и умышленное убийство (ст.15, ст.115 УК Украины).

В свою очередь глава Восточноукраинского центра общественных инициатив Владимир Щербаченко сообщил в Facebook, что было совершено покушение на бывшую пленницу сепаратистов «ДНР" Валентину Бучок, которая после освобождения дает показания о пытках на Донбассе.

«Совершено нападение на Валентину Бучок. Валентина, бывшая пленная «ДНР», тюрьмы «МГБ ДНР» Изоляция сегодня утром подорвалась на растяжке у себя во дворе дома в деревне, рядом с Константиновкой Донецкой области», – написал он.

По словам Щербаченко, это уже не первая попытка покушения на Бучок.

Напомним, за минувшие сутки боевики на Донбассе обстреляли позиции украинских военнослужащих восемь раз.