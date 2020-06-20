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За минувшие сутки боевики на Донбассе обстреляли позиции украинских военнослужащих восемь раз.

Как сообщили в штабе Операции Объединенных сил, обстрелы совершались из запрещенного Минскими договоренностями вооружения: минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Бойцы ООС в ответ активно применили дежурные огневые средства.

Противник открывал огонь в районе Крымского, Орехово, Хутора Свободный, Авдеевки и Славного.

Двое бойцов ООС подорвались на мине во время проведения инженерной доразведки вблизи населенного пункта Новотошковское. В результате подрыва они получили ранения. Военным оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали. Их состояние здоровья удовлетворительное.

За текущие сутки потерь среди украинских военнослужащих на Донбассе нет.
ForUm

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