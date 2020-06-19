Следователи Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему работнику полка милиции особого назначения «Беркут» подчиненного ГУ МВД Украины в Киеве. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе бюро.

Экс-беркутовец подозревается в превышении власти и служебных полномочий во исполнение явно преступного приказа руководства; в участии в совершении умышленных убийств и законченных покушений на убийство двух и более лиц способом опасным для жизни многих лиц, совершенных по предварительному сговору группой лиц; в завладении огнестрельным оружием, которое использовалось при совершении преступлений, по предварительному сговору группой лиц путем злоупотребления своим служебным положением, с целью избежания ответственности; в террористическом акте в незаконном препятствовании проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций с применением физического насилия (ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст.365; ч. 4 ст. 41, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 15 п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 2 ст. 262, ч. 3 ст. 258, ч. 4 ст. 41, ст. 340 УК Украины).

Причастность подозреваемого к указанному преступлению было установлено благодаря экспертам баллистам Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз им. Засл. проф. M.С. Бокариуса.

В связи с сокрытием подозреваемого от органов предварительного расследования и суда, сообщение о подозрении было осуществлено способом, предусмотренным Уголовным процессуальным кодексом Украины.

В настоящее время организуется розыск указанного подозреваемого.

Ответственность за преступления, в совершении которых сообщено о подозрении бывшему правоохранителю, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.