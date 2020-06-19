«Расследование» в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко относительно получения томоса стоит в ряду подобных заявлений и действий, совершенных за последние полтора года для преследования духовенства и активных прихожан ПЦУ, для давления на добросовестных представителей органов местной власти и самоуправления. Соответствующее заявление распространила пресс-служба ПЦУ.

18 июня из сообщений средств массовой информации стало известно об официальном подтверждении существования расследования, начатого еще 6 ноября прошлого года якобы по причине «разжигание межрелигиозной розни при создании ПЦУ».

«То, что такое «расследование» было официально начато и до сих пор (более восьми месяцев) проводится, не может быть оценено Киевской митрополией Православной церкви Украины никак иначе, как пример использования противниками независимости УПЦ юридической системы, правоохранительных и судебных органов Украины с целью препятствования развитию и развития Православной церкви Украины, процесса ее международного признания, свободе волеизъявления религиозных общин» - подчеркнули в ПЦУ.

Особенно позорным и циничным выглядит использование в нынешней кампании имени и авторитета УПЦ Киевского Патриархата, которая решением своего Поместного Собора 15 декабря 2018 прекратила отдельное существование как религиозное объединение. Следует напомнить, что УПЦ (ПЦУ) является единственным правопреемником УПЦ КП и УАПЦ, которые объединились, а лица, которые пытаются в дальнейшем действовать от имени УПЦ КП как якобы от отдельного религиозного объединения, не имеют на это ни канонического, ни юридического права.

Государство законом обязано уважать традиции и внутренние установки религиозных организаций, не вмешиваться в осуществляемую в рамках закона деятельность религиозных организаций.

«Считаем, что и сам факт начала следствия по надуманному поводу, и особенно то, что оно не было закрыто, а якобы продолжается уже более 8 месяцев, став публично известным только сейчас, является позорной и абсурдной попыткой давления на Православную церковь Украины, осуществляемой в интересах противников ее становления и развития, в том числе тех, кто имеет свой руководящий центр в соседней стране-агрессоре», - говорится в заявлении.

В ПЦУ призвали всех, кого привлекают к политически мотивированному преследованию, помнить о личной ответственности перед Богом, собственной совестью, предшествующими, нынешним и грядущими поколениями.

Как сообщал ForUm, 18 июня пятый президент Петр Порошенко под Печерским райсудом заявил, что в отношении него открыто еще одно уголовное производство – относительно разжигания религиозной розни в связи с получением Украиной томоса.