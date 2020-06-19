Сегодня ожидается прибытие из Ливии в Украину 14 украинских моряков судна «Рута», жителей Одесской, Херсонской и Николаевской областей, которые три года провели в заключении в этой стране. Об этом сообщила благотворительная организация «Фонд помощи морякам и трудовым мигрантам «Ассоль».

«Состояние здоровья украинских моряков после нескольких лет ливийской тюрьмы и проведенной в прошлом месяце голодовки удовлетворительное», - отмечается в сообщении.

В апреле 2017 военно-морские силы Ливии с применением оружия задержали два судна под украинским флагом, один из которых танкер «Рута». Ливийские власти арестовали экипаж из 14 украинцев по обвинению в незаконной перевозке нефти. Танкер принадлежит государству Украина и находится на балансе Одесского порта. С 2005 года судно передали в аренду компании-фрахтователю Manchester Shipping S.A.

Сообщается, что сначала украинцы были в одной из тюрем Триполи, затем их перевели в город Таджура.

«Следствие закончилось через 8 месяцев после ареста. У них не было ни суда, ни приговора, только инкриминируемые статьи. Все 14 человек экипажа находились в тесной камере, спать приходилось по очереди. Условия содержания и постоянный психологический прессинг сказались на здоровье моряков. Двое заболели гепатитом. У еще нескольких обострились хронические болезни», - рассказали в организации.

29 апреля Апелляционный суд города Триполи изменил меру пресечения для членов экипажа танкера «Рута». Несколько дней назад, после уплаты залога, их перевезли в город Мисурата.

Специальный авиарейс, которым возвращаются члены экипажа «Руты», ожидается сегодня в Киеве около 13:00.

По данным фонда «Ассоль», ныне сотни украинцев находятся в тюрьмах Турции, Греции и Италии по обвинению в перевозке нелегальных мигрантов.