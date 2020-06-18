Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении двум чиновникам Южного территориального квартирно-эксплуатационного управления и организаторше преступной группы – директору одного из частных предприятий в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особо крупных размерах, организованной группой и в составлении, выдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесении в них заведомо ложных сведений, повлекшее тяжкие последствия, совершенное организованной группой (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе бюро, досудебным расследованием установлено, что в период с апреля 2018 по апрель 2019 директор предприятия, действуя в составе организованной группы, в которую вошли директор предприятия-субподрядчика и должностные лица Южного территориального квартирно-эксплуатационного управления, путем составления и выдачи заведомо ложных официальных документов в строительстве казарм в военном городке, завладели бюджетными средствами на общую сумму 11 169 994,25 грн.

Сейчас подозреваемым вручены ходатайства об избрании в отношении них меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения их от занимаемых должностей.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Одесской области.

В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.