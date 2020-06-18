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17 июня во время вражеского обстрела в районе Операции объединенных сил от ранений погиб матрос Струк Илья Николаевич, сообщает Командование ВМУ Украины.

«Командование, весь личный состав Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины глубоко скорбят и выражают искренние соболезнования родным и близким военнослужащего», - говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки в результате 14 вражеских обстрелов один военный погиб, один ранен и еще один воин получил боевое травмирование.  
ForUm

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