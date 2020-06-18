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Во время рейдовой работы вблизи села Новобогдановка государственные инспекторы зафиксировали удушье водных биоресурсов, сообщил Николаевский рыбоохранный патруль.

«Летние удушья совпадают с так называемым «цветением» водоемов – массовым развитием микроскопических водорослей, преимущественно сине-зеленых. В связи с этим в воде уменьшается уровень кислорода, который необходим для нормальной жизнедеятельности рыбы. Специалистами были отобраны пробы воды и погибших водных биоресурсов для дальнейшего их анализа. Окончательные причины гибели рыбы устанавливаются», - комментирует заместитель начальника Николаевского рыбоохранного патруля Евгения Хиренко.

Специалисты обследовали береговую линию. На 150 метрах берега лимана было обнаружено по 15 экземпляров погибшего бычка на 1 кв. м. На других участках лимана по руслу мор рыбы представлен единичными случаями или вообще отсутствует.

На лимане наблюдается цветение сине-зеленых водорослей.

Во время визуального обследования признаков попадания нефтепродуктов или других ядовитых веществ в воду не выявлено. На месте отбора образцов вода была мутной и со специфическими запахом. Ожидаются результаты лабораторных исследований.
ForUm

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