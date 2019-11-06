Аммиак, который выделился из-за природных процессов, стал причиной массового замора рыбы в Днепро-Бугском лимане на Херсонщине.

Об этом на заседании региональной комиссии сказал заведующий кафедрой водных биоресурсов и акватории Херсонского государственного аграрного университета Павел Кутищев, сообщают UA.Новости.

По его словам, выделение вредного вещества произошло в результате естественных, а не техногенных процессов.

«Есть мнение, что замор рыбы - явление техногенного характера. Мы утверждаем, что замор рыбы - явление естественное, которое по Украине наблюдается по всем городам вследствие повышения температуры климата. Это следствие экологических изменений, трансформации Днепра каскадом водохранилища», - сказал Кутищев.

Напомним, в Днепре на территории карьера Херсонского морского торгового порта, где добывают песок, произошел массовый мор рыбы.