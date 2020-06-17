Никакого нового закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей нет, на заседании Трехсторонней контактной группы обсуждались поправки к закону 2014 года, подчеркнул привлеченный к работе ТКГ журналист Сергей Гармаш.

«Куча вопросов насчет «нового проекта Закона об особом статусе», о котором, якобы, заявил в интервью ЛБ глава офиса Президента Андрей Ермак… – Вот что значит великая сила ЗМИ! Можно сказать, - вирусная! Один журналист неправильно понял, а все повторили. Даже цитаты Ермака привели, но никто не прочел их так как они сказаны, а не так как их увидели первые опубликовавшие», - пишет он в Facebook.

«Сегодня мы представили первый закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» с имплементированной «формулой Штайнмайера». – Где здесь речь о новом законопроекте? «Первый» – это первый из трех, которые вообще должны обсуждаться согласно Комплексу мер Минских переговоров на ТКГ: закон «об особом статусе», закон об амнистии, закон о специальных выборах», - пояснил журналист.

Гармаш отметил, что на заседании политической подгруппы ТКГ на прошлой неделе действительно обсуждались поправки к ст. 10 принятого ВРУ осенью 2014 года закона «об особом статусе».

«Там действительно присутствует формула Штанмайера, которая говорит о том, что этот закон вступает в силу после проведения выборов и признания их ОБСЕ демократичными и прозрачными и т.д. Но! Украина при этом заявляет, что сами выборы могут состояться только при условии стабильного прекращения огня, контроля Украины над своей границей, и выведения с территории ОРДЛО незаконных вооруженных формирований и иностранных войск! Если эти условия будут соблюдены Россией, то мы, действительно, готовы провести выборы уже 25 октября и ввести в действие пресловутую формулу», - написал Гармаш.

«В общем, я уверен, что никакого глобально нового закона «об особом статусе» просто нет. Главу офиса президента неправильно поняли. По крайней мере, мы на ТКГ его точно не обсуждали», - резюмировал он.