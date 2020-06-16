Сотрудники полиции Киева нашли в туннеле мужчину, из-за которого приостановили движение красной ветки метро.

По данным пресс-службы столичного главка, неизвестный на станции метро «Берестейская» с ножом в руках спрыгнул на пути и забежал в тоннель. Полицейские нашли мужчину с ранением живота в туннеле станции метро «Шулявская», а на место происшествия вызвали врачей.

ЧП произошло около 18:00.

На место происшествия полицейские вызвали работников скорой медицинской помощи. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства этого события, а также личность потерпевшего.