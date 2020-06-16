Управление надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, прокуратуры Донецкой области по результатам рассмотрения трех обращений, поступивших на прошлой неделе от граждан, начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины, сообщили ForUm’у в пресс-службе надзорного ведомства.

Досудебным расследованием установлено, что с декабря 2014 года, во время оккупации незаконными вооруженными формированиями РФ Донецка, осуществлен противоправный вооруженный захват и дальнейшее незаконное содержание объектов недвижимости, принадлежащих гражданам Украины на праве частной собственности.

В настоящее время в захваченных нежилых зданиях расположены одно из так называемых «министерств ДНР», а в жилом доме проживает без каких-либо законных оснований один из руководителей оккупационной администрации НВФ РФ.

Досудебное расследование по указанным фактам осуществляется ГУ СБ Украины в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области.

Напомним: в прокуратуре области создан Реестр погибших и раненых лиц, а также поврежденной в результате боевых действий в Донецкой области инфраструктуры, в который уже внесены сведения о 1317 жертвах, 3760 поврежденных объектах и подтвержден ущерб на 13,5 млн грн. Лица, получившие физический, моральный и имущественный ущерб в результате военных действий на Востоке Украины, могут прислать заявления, показания, фото- и видеоматериалы по адресу: Донецкая область, ул. Университетская, 6 или на электронную почту: [email protected]