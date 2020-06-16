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15 июня в селе Слободка Калиновского района местная жительница, находясь за рулем автомобиля «ВАЗ 21103», допустила наезд на четырех детей.  Нетрезвая правонарушительница задержана в процессуальном порядке, сообщает пресс-служба полиции Винницкой области.

Авария произошла около 21:50 на улице Руданского.

По информации следственного управления ГУНП в Винницкой области, которое осуществляет досудебное расследование, предварительно установлено, что 32-летняя местная жительница, при осуществлении разворота задним ходом допустила наезд на четырех детей, игравших у соседского двора.

Пострадавших детей 4, 6, 7 и 8 лет каретой скорой помощи с травмами разной степени тяжести госпитализировали в Винницкую областную детскую клиническую больницу. Старший из мальчиков с открытой черепно-мозговой травмой и политравмой находится в травматической коме.

Во время медицинского освидетельствования установлено, что водитель за рулем находилась в состоянии алкогольного опьянения. «Драгер» зафиксировано 1.07 промилле алкоголя, что в пять раз превышает допустимую норму.

На месте происшествия следственно-оперативной группой полиции и криминалистами проведены первоочередные следственные действия. Правонарушительница задержана в процессуальном порядке.

Следственным управлением областной полиции начато уголовное производство по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего или причинили тяжкие телесные повреждения). За такое правонарушение женщине грозит до 8 лет лишения свободы.
ForUm

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