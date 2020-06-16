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Посольство России в Киеве направило ноту протеста в МИД Украины в связи с акцией, устроенной в отношении здания российского диппредставительства 12 июня. Об этом говорится в комментарии МИД РФ.

«В связи с устроенной акцией посольство Российской Федерации в Киеве направило ноту протеста в МИД Украины. В ней было указано на нежелание украинской стороны выполнять свои международные обязательства по обеспечению условий нормального функционирования российских дипломатических учреждений, как того требуют Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года и Венская конвенция о консульских сношениях 1963 года, участниками которых являются Россия и Украина», - указали в министерстве.

В Москве заявили, что 12 июня, в День России, Киев отметился «очередными отвратительными антироссийскими выходками». «При попустительстве властей на фасад здания посольства России вечером этого дня с помощью специального светового оборудования был спроецирован ряд оскорбительных изображений русофобского содержания. «Креативность» проявил и департамент контрразведки Службы безопасности Украины, разместивший свою эмблему на зданиях и билбордах вблизи российских Генеральных консульств в Харькове, Одессе и Львове», - пояснили в дипведомстве.

Напомним, 12 июня у российского посольства в Киеве и консульств в Одессе и Львове появились билборды с гербом контрразведки Службы безопасности Украины, а в Харькове – патриотический мурал.
ForUm

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