Улицу Короленко в Днипре, которую по данным одного из центральных телеканалов, принадлежащему олигарху Коломойскому, на прошлой неделе якобы «смыло дождем», могут переименовать. Об этом говорится в письменном предложения мэра Бориса Филатова городской комиссии по переименованию, сообщает пресс-служба горсовета.

«В связи с отсутствием этой улицы на карте я вынужден обратиться к городской комиссии по присвоению наименований (переименованию) улицам, переулкам, проспектам, площадям, паркам, скверам, мостам и другим объектам, расположенным на территории города Днипра, с просьбой рассмотреть переименование бывшей улице Короленко», - говорится в документе, предложенным к безотлагательному рассмотрению комиссией.

«Так, для улицы предлагают три новых названия. Улица Смытая – как исторический мостик между прошлым и настоящим, а также реальное положение вещей в Днипре. Балка «Медиахолдинга УНИАН и 1+1» - как увековечения памяти об информационных ресурсах, которые первыми обратили внимание на «отсутствие наземной и подземной частей бывшей улице Короленко». Еще одно предложенное наименование - тупик Игоря Валерьевича Коломойского. Таким образом хотят при жизни почтить память человека, который ежедневно думает о родном городе и комфорт его жителей», - иронизуруют в горсовете.

Кроме этого, предлагают также установить барельеф журналистов (авторов новостей) о событиях, связанных с улицей Короленко. В то же время в документе отмечается, что в последнее время информационные площадки, принадлежащие Коломойскому, распространяют недостоверную информацию. В частности, по строительству метрополитена и реконструкции ул. Яворницкого. Впрочем, впоследствии информресурсы удаляют эти статьи. В то же время в Днепре остается ряд мест и организаций, которые из-за влияния олигарха лишены возможности качественных изменений. Речь идет прежде всего об аэропорте – сейчас существует монополия Коломойского на этот аэродром, что влияет на общее состояние: исчезают туристические и инвестиционные перспективы.