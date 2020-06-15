также в разделеОбщество
15 июня. Картина дня 21
Суд отправил Стерненко под круглосуточный домашний арест 20
На Житомирщине после масштабных пожаров начали восстанавливать лес 14
ГБР вернет воинской части украденный в 2015 году БТР 13
Укрзализныця открыла продажу билетов на четыре поезда в туристические регионы 13
Минобразования: Отмена ВНО недопустима 9
Дело Шеремета: Рассмотрение апелляции на арест Антоненко снова отложили 11
COVID-19: Минздрав обнародовал список стран из «красной зоны» 36
Суд попытается избрать меру пресечения Порошенко 18 июня 32
Министр: Реальный прожиточный минимум составляет 4,2-4,3 тысячи гривен 13
Полиция связывает «вандализм» на Закарпатье с непогодой 13
ВАКС вынес первый приговор с тюремным сроком 108
Из-за незаконной добычи гранита экс-чиновниками Укрзализныци госбюджет потерял 850 миллионов 34
Пункты пропуска с Крымом возобновили работу 32
Арестован второй фигурант дела о взятке для НАБУ и САП 32
ГПСУ: Оккупанты снова заблокировали пропуск граждан через КПВВ 592
Украина возобновила международное авиасообщение 32
Блогер: Зеленский и «Квартал-95» много лет работали на Медведчука, раз он совладелец «1+1» 38

Улицу Короленко в Днипре, которую по данным одного из центральных телеканалов, принадлежащему олигарху Коломойскому, на прошлой неделе якобы «смыло дождем», могут переименовать. Об этом говорится в письменном предложения мэра Бориса Филатова городской комиссии по переименованию, сообщает пресс-служба горсовета.

«В связи с отсутствием этой улицы на карте я вынужден обратиться к городской комиссии по присвоению наименований (переименованию) улицам, переулкам, проспектам, площадям, паркам, скверам, мостам и другим объектам, расположенным на территории города Днипра, с просьбой рассмотреть переименование бывшей улице Короленко», - говорится в документе, предложенным к безотлагательному рассмотрению комиссией.

«Так, для улицы предлагают три новых названия. Улица Смытая – как исторический мостик между прошлым и настоящим, а также реальное положение вещей в Днипре. Балка «Медиахолдинга УНИАН и 1+1» - как увековечения памяти об информационных ресурсах, которые первыми обратили внимание на «отсутствие наземной и подземной частей бывшей улице Короленко». Еще одно предложенное наименование - тупик Игоря Валерьевича Коломойского. Таким образом хотят при жизни почтить память человека, который ежедневно думает о родном городе и комфорт его жителей», - иронизуруют в горсовете.

Кроме этого, предлагают также установить барельеф журналистов (авторов новостей) о событиях, связанных с улицей Короленко. В то же время в документе отмечается, что в последнее время информационные площадки, принадлежащие Коломойскому, распространяют недостоверную информацию. В частности, по строительству метрополитена и реконструкции ул. Яворницкого. Впрочем, впоследствии информресурсы удаляют эти статьи. В то же время в Днепре остается ряд мест и организаций, которые из-за влияния олигарха лишены возможности качественных изменений. Речь идет прежде всего об аэропорте – сейчас существует монополия Коломойского на этот аэродром, что влияет на общее состояние: исчезают туристические и инвестиционные перспективы.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги