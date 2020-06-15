На Донбассе оккупанты снова заблокировали функционирование гуманитарных дорожных коридоров, сообщает Госпогранслужба.

В ведомстве напомнили, что с 10 июня приказом командующего ООС возобновлен пропуск через линию разграничения в КПВВ «Станица Луганская» и «Марьинка».

Однако свободному движению в пределах гуманитарных дорожных коридоров препятствуют российские вооруженные формирования.

Сегодня с 11:00 в указанных контрольных пунктах начато пропускные операции, которые продлятся до 14:00.

Через КПВВ «Станица Луганская» на временно оккупированную территорию Украины пропущено 5 граждан. По состоянию на 12:15 пограничники обеспечили возвращение этих граждан на контролируемую территорию, поскольку оккупанты снова заблокировали движение на этом направлении.

«У КПВВ «Марьинка» желающих пересечь линию разграничения пока нет. Стоит отметить, что КПВВ «Марьинка» до сих пор не функционирует по вине оккупантов, которые блокируют все попытки граждан пересечь линию разграничения», - заявили в ГПСУ.

«Вопиющим примером циничного поведения захватчиков является то, что российские наемники уже четверо суток удерживают перед своим блокпостом двух людей, упорно не позволяя им проехать домой. При необходимости пограничники из состава Объединенных сил готовы обеспечить их возвращение на контролируемую территорию», - добавили в ведомстве.

Благодаря усилиям украинской власти, в эти выходные частично был возобновлен пропуск через линию разграничения в контрольном пункте въезда-выезда «Станица Луганская». Так, на контролируемую территорию последовало 165 граждан, среди которых 36 абитуриентов, а 136 граждан отправились в обратном направлении, при этом 4 из них оккупанты не пропустили без объяснения причин.

Кроме того, в воскресенье имела место нестандартная ситуация, когда из-за опрометчивых действий граждан, из соображений безопасности, вынужденно прекращалась работа КПВВ «Станица Луганская». В частности человек, следовавший в сторону временно оккупированного Луганска, решил необычным способом передать вещи своей матери. Гражданин, находясь в «серой зоне», оставил на остановке сумку и прикрыл ее информационным плакатом «Осторожно мины». Необычную вещь заметили работники МККК и сообщили пограничникам, которые организовали соответствующие меры реагирования.