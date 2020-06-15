В ночь с 14 на 15 июня в результате осложнения погодных условий (сильные осадки, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 178 населенных пунктов в 9 областях Украины, сообщает пресс-служба ГосЧС.

В Сумской области обесточены – 93 населенных пункта, Киевской – 28, Черниговской – 21, Луганской - 19 , Донецкой - 5, Тернопольской – 5, Черновицкой - 3, Кировоградской - 2 и Запорожской - 2. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

В Черновицкой области 14 июня около 22:00 в результате паводковой волны в реке Прут произошел локальный выход воды на пойму в низменном месте с переливом на местную автодорогу (по состоянию на 07:00 15 июня подтоплено около 50 м дороги, глубиной до 20 см) вблизи с. Маршинцы Новоселицкого района, в связи с чем закрыто движение через временный технологический мост между селами Маршинцы Новоселицкого района и Лунка Герцаевского района. Организован объезд. Подтоплений домохозяйств и сельхозугодий нет.