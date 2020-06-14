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В УПЦ собрали очередную помощь для погорельцев Житомирщины.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт Киевской митрополии, 11 июня духовенство Деснянского благочиния передало очередной гуманитарный груз в села Житомирской области, пострадавшие от лесных пожаров весной этого года.

Благочинный протоиерей Димитрий Григорак передал продукты питания и одежду для погорельцев клирику Овручской епархии УПЦ протоиерею Павлу Линнику, который духовно окормляет пострадавшие села Острова, Большая и Нижняя Рудня и Левковичи.

До конца недели помощь, переданную священником от имени Деснянского благочиния Киевской епархии, распределят между селами Островы, Большая и Нижняя Рудня и Левковичи.
ForUm

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