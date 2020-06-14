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14 июня исполняется шестая годовщина трагедии самолета Ил-76 в небе над Луганском, уничтоженного российскими оккупационными войсками. Украинцы чествуют память погибшего экипажа.

«Светлая память воинам, погибшим в сбитом самолете Ил-76, и всем защитникам Украины, которые в этот день отдали свои жизни за нашу независимость. Не имеем права забыть. Герои не умирают!» — написал президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook.

Накануне, 13 июня, у памятника экипажу самолета Ил-76 в Мелитополе собрались военнослужащие гарнизона, родные и близкие погибших, сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Военные почтили несколькими залпами память погибших украинских воинов, а также возложили цветы к мемориалу, посетили могилы членов экипажа, а также мемориальный комплекс, расположенный на территории военной части.

Самолет Ил-76 с украинскими военнослужащими был сбит российскими оккупационными силами 14 июня 2014 года в небе над Луганской областью. Военные должны были доставить личный состав и груз в аэропорт Луганска, однако самолет был уничтожен террористами во время посадки, в результате чего погибли 40 десантников и 9 членов экипажа.
ForUm

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