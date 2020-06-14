Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня донора крови, который отмечают сегодня, 14 июня.

Об этом говорится на сайте Офиса президента.

Он напомнил, что в этом году мероприятия в рамках Всемирного дня донора крови будут проходить под лозунгом «сдавать кровь во имя здорового мира».

«Именно поэтому призываю всех задуматься над вечными человеческими ценностями, такими, как сострадание и любовь к ближнему, доброта и альтруизм, что, безусловно, являются базовыми принципами системы донорства», — сказал Зеленский.

Он убежден, что доступ пациентов к достаточным запасам безопасной крови и продуктов крови может быть обеспечено только благодаря регулярному добровольному и безвозмездному донорству и является ключевым компонентом системы национальной безопасности страны.

«Искренне желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополучия», — добавил президент.

Напомним, у супруги президента Владимира Зеленского Елены лабораторно подтвердили коронавирус.