В штате Борно на северо-востоке Нигерии погибли более 60 человек в результате двух атак боевиков-исламистов. Об этом 13 июня сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что боевики, вооруженные тяжелыми видами оружия, в том числе гранатометами, убили по меньшей мере 20 военных и более 40 гражданских лиц.

Нападения произошли в районах Монгуно и Нганзай в штате Борно. По словам очевидцев, сотни жителей пострадали.

Также нападавшие подожгли полицейский участок и центр гуманитарной помощи ООН.