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Сепаратисты из минометов 82-го калибра обстреляли жилые районы Широкино на Донбассе. Одна из мин боевиков попала в дом мирных жителей. Об этом в субботу, 13 июня, сообщает командование операции Объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что обстрел произошел накануне вечером.

По данным штаба, еще три мины разорвались в непосредственной близости от дома. Обстрел вели с территории неподконтрольной Киеву Саханки.

Пока неизвестно, есть ли погибшие или пострадавшие в результате инцидента.

В штабе ООС назвали обстрел откровенным игнорированием минских договоренностей и международного гуманитарного права.

Напомним, за минувшие сутки на Донбассе зафиксировали 12 обстрелов, был ранен один военный.
ForUm

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