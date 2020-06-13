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В течение минувших суток пророссийской боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Ранения получил один украинский военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Обстрелы вели из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Украинские военные стреляли в ответ.

Так, в районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток» вблизи Широкиного боевики дважды применили минометы калибра 82 мм. Неподалеку Верхньоторецкого, Водяного и Марьинки агрессор задействовал гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы. Оборонительные укрепления на подступах к Авдеевки оккупанты дважды обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки «Север» близ Луганского противник четыре раза, на протяжении суток, открывал огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Рядом с населенным пунктом Крымское оккупанты применили минометы 82 калибра, автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

Напомним, накануне боевики совершили 16 обстрелов и понесли крупные потери.

С начала текущих суток обстрелы зафиксированы недалеко от населенного пункта Славное и рядом с Луганским. Потерь среди украинских защитников нет.
ForUm

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