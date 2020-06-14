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Украинская делегация после возвращения из Франции прошла проверку на коронавирус. Инфицированных не обнаружили, результаты тестов у всех были отрицательными.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В состав делегации входили министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников, глава Минкульта Александр Ткаченко, а также руководитель президентского офиса Андрей Ермак и его советник.

Отмечается, что все работники офиса главы государства регулярно проходят проверку на инфицирование коронавирусом.

Кроме того, после подтверждения коронавируса у первой леди Елены Зеленской, президент ограничил встречи и пошел на частичный карантин.

Сегодня некоторые украинские СМИ со ссылкой на собственные источники заявили, что в Офисе президента Украины произошла вспышка коронавируса, в частности, на COVID-19 якобы заболел министр Резников и представители офиса Владимира Зеленского.

Напомним, у супруги президента Владимира Зеленского Елены лабораторно подтвердили коронавирус.
ForUm

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