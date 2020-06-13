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В городе Днепр за 15 минут выпала полуторамесячная норма осадков, из-за чего три больницы остались без электричества. В городе также частично была парализована работа транспорта.

Об этом в Facebook сообщил заместитель городского главы Днепра Михаил Лысенко.

«Пятьдесят семь упавших деревьев. В результате этого 14 обрывов линий электротранспорта и ещё 12 линий электроснабжения горсовета. Три больницы без электроснабжения. За 15 минут в городе выпала полуторамесячная норма осадков», - написал Лысенко.

По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, повреждено 18 транспортных средств в результате происшествия.

«Сообщений о погибших, пострадавших и подтоплении домов, приусадебных участков не поступало», - отметили в ведомстве.

Аварийные бригады сейчас проводят работы по восстановлению электропитания.

Напомним, непогода обесточила 80 населенных пунктов Украины.
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