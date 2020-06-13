Спасатели ликвидировали последствия обвала части четырехэтажного жилого дома в Одессе.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.
По состоянию на 7:00 13 июня работы по разборке строительных конструкций завершены.
В течение 10−12 июня проводились работы по демонтажу аварийных конструкций здания и уборке строительного мусора. Всего вывезено 548 куб. м строительного мусора.
Напомним, обрушение четырехэтажного жилого дома, построенного в 1912 году, произошло в Одессе 10 июня, в результате обвала повреждена газовая труба, никто из жильцов не пострадал.
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