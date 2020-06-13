также в разделеОбщество
Пробное ВНО можно сдать дома
Непогода обесточила 80 населенных пунктов Украины
В ВСУ новый всплеск COVID:19 11
Кинотеатры в Украине пока не будут открывать 10
Правительство отменило пробное ВНО 12
В Ровенской области подтвердили 55 новых случаев коронавируса 21
Во Львовской области продлили карантин 37
Суд по делу Стерненко перенесли на 15 июня 11
О второй волне коронавируса в Украине говорить рано 21
Образовательный омбудсмен заявил, что ВНО могут отменить для всех учащихся 45
12 июня. Картина дня 33
В ОРДЛО вспыхнули забастовки шахтеров 55
Руководителям НАБУ и САП пытались дать взятку в $6 миллионов 38
Аваков заявил, что не вмешивается в расследование дела Шеремета 14
Дело Гандзюк: суд одобрил принудительный привод Мангера 20
КСУ отменил ответственность судей за заведомо неправосудные приговоры 87
СБУ разоблачила бывшего милиционера-агента «ЛНР» 27
Ткаченко: Русскоязычные сериалы в Украине идут «на благо индустрии и экономики» 17

Спасатели ликвидировали последствия обвала части четырехэтажного жилого дома в Одессе.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

По состоянию на 7:00 13 июня работы по разборке строительных конструкций завершены.

В течение 10−12 июня проводились работы по демонтажу аварийных конструкций здания и уборке строительного мусора. Всего вывезено 548 куб. м строительного мусора.

Напомним, обрушение четырехэтажного жилого дома, построенного в 1912 году, произошло в Одессе 10 июня, в результате обвала повреждена газовая труба, никто из жильцов не пострадал.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
2564 грн.
9
Теги