Шевченковский районный суд Киева объявил перерыв до 15 июня в заседании по избранию меры пресечения активисту Сергею Стерненко.

Согласно решению суда, суд продолжит рассматривать ходатайство в 10:00 понедельника, 15 июля.

Адвокат Маси Найем сообщил, что следствие просит суд отправить его под круглосуточный домашний арест.

Напомним, 25 мая 2018 года в Одессе двое мужчин напали на Стерненко, когда он вечером возвращался домой со своей девушкой. Активист получил порез на руке и множественные удары по голове, однако ранил нападавших, один из которых в результате скончался.

Адвокат Станислав Свириденко заявил, что прокуратура закрыла производство против мужчины, который вероятно напал Стерненко и погиб от ранений, нанесенных активистом.

11 июня Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве при нападении на него.