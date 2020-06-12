также в разделеЭкономика
Министр экономики выступил против введения второго этапа пенсионной реформы 13
Украина получила от МВФ $2,1 миллиарда 35
Укрзализныця запускает еще 14 электричек 68
Марченко: Из-за кризиса Украина отказалась от масштабной приватизации 16
НБУ снизил учетную ставку до исторического минимума 46
В Украине уменьшатся тарифы на горячую воду и тепло 58
С 1 июля украинцы смогут свободно выбирать поставщика газа 22
Кабмин подписал меморандум с производителями «зеленой» электроэнергии 264
На пособия по безработице выделили еще почти 3 миллиарда 25
Украина получила от Еврокомиссии €500 миллионов финпомощи 37
Шмыгаль: Украина получит первый транш МВФ в ближайшие дни 30
Программа МВФ: Шмыгаль рассказал, что будет с тарифами и пенсионным возрастом 85
МВФ утвердил программу для Украины на $5 миллиардов 29
МВФ ухудшил прогноз падения ВВП Украины 19
«Мелитопольская черешня» станет новым географическим брендом Украины 38
В Киев прибыл первый контейнерный поезд Китай-Украина 89
Инфляция в Украине в мае замедлилась до 0,3% 23
Регистрация новых ФОПов в Украине превысила докарантинный уровень 16

Номинальный валовый внутренний продукт Украины в 2020 году сократится до 3,908 трлн грн, или до $130,3 млрд, что выводит на среднегодовой курс 30 грн/$1. 

Такой прогноз Международного валютного фонда (МВФ) содержится в опубликованным им материалах в связи с выделением Украине новой программы stand by, передает Интерфакс-Украина.

МВФ напоминает, что в 2019 году ВВП Украины вырос до 3,975 трлн с 3,561 трлн в 2018 году, а в долларах – до $154,7 млрд со $130,9 млрд при укреплении среднегодового курса гривни до 25,7 грн/$1 с 27,2 грн/$1.

По оценкам Фонда, в следующем году среднегодовой курс гривни укрепится до 28,9 грн/$1, а в 2022 году – до 28,6 грн/$1, после чего три года будет стабильным на уровне 28,7 грн/$1.

В этих материалах МВФ также дал прогноз реального ВВП Украины на 2023-205 гг. По мнению его экспертов, после спада в этом году на 8,2% и восстановления в 2021-м на 1,1% и в 2022-м на 3%, в 2023 году рост украинской экономики ускорится до 3,4%, в 2024-м – до 3,8%, в 2025-м – до 4%.

Инфляция после скачка с 4,1% в прошлом году до 7,7% в этом снизится до 5,9% в следующем, до 5,2% – в 2022 году и до 5,1% – в 2023 году, затем стабилизируется на уровне 5%.

С начала текущего года, согласно данным Нацбанка, средний курс гривни составил около 25,9 грн/$1.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги