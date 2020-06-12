Праздновать свадьбу можно, если люди будут придерживаться ограничительных мер, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

«Праздновать свадьбу можно, если вы придерживаетесь установленных ограничительных мер. В частности, это и социальная дистанция по возможности - понимаю, что это свадьба, пользования антисептиками и другие меры, о которых мы неоднократно говорили», - отметил Степанов.

Напомним, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Были закрыты заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Приостановлена ​​работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугородное и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

С 11 мая начался первый этап ослабления карантина. При этом Кабмин разрешил работать некоторым торговым заведениям и учреждениям бытового обслуживания населения. Второй этап смягчения карантинных мероприятий начался 22 мая. До 22 июня в Украине будет действовать адаптивный карантин.