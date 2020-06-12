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Город заставил застройщика на проспекте Леся Курбаса убрать часть объекта, который он незаконно возвел на дороге. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопрос СМИ.

Он также показал короткое видео о том, как строители начали демонтаж конструкции.

«Как только появилась информация, город сразу направил на строительство комиссию с проверкой. Работники ДЭУ Святошинского района выявили нарушения границ строительства. Поэтому руководство коммунальной корпорации «Киевавтодор» обратилось к Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины, прокуратуры столицы и полиции по реагированию на правонарушения», - сказал Кличко.

Он отметил, что комиссия установила, что в результате действий застройщика нарушены пределы строительства и повреждена проезжая часть. А в дорожное покрытие установлена ​​монолитная железобетонная опора.

«Заказчик строительства не получал и не мог получить согласование строить на дороге! К тому же, специалистов «Киевавтодора» сначала не допустили на объект для осмотра и оценки нанесенного городу ущерба. И застройщик сначала отказывался убрать конструкцию. Но после некоторых аргументов относительно возможных «перспектив» город заставил застройщика согласиться и убрать произведение строительного «креатива» с дороги. За свой счет. Вчера под вечер застройщик начал работы по демонтажу конструкции с проезжей части. И также восстановит там дорогу», - подчеркнул Кличко.

Мэр столицы отметил, что земельный участок для возведения этого ТРЦ Киевсовет выделил еще в 2010 году.
ForUm

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