12 июня руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в составе украинской делегации осуществит однодневный рабочий визит во Францию, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.
Запланирована встреча Ермака с внешнеполитическим советником Президента Французской Республики Эммануэлем Бонном, представляющим Францию на переговорах советников лидеров стран-участниц нормандского формата.
Делегацию возглавляет вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. В ее состав вошли министр обороны Андрей Таран, министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, заместитель руководителя ОП Игорь Жовква и советник президента Украины Руслан Демченко.
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