Пограничники отделения «Ракош» Мукачевского отряда обнаружили гражданина Румынии, который, потеряв ориентировку, незаконно попал на территорию Украины.
Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ГПСУ.
Никаких документов мужчина при себе не имел и пояснил, что является гражданином Румынии. Иностранец пас стадо овец и не заметил, как нарушил границу.
О данном факте пограничники сообщили румынских коллег и впоследствии, в порядке реадмиссии передали горе-пастуха и его овец пограничникам Румынии.
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