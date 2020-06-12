Пограничники отделения «Ракош» Мукачевского отряда обнаружили гражданина Румынии, который, потеряв ориентировку, незаконно попал на территорию Украины.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Никаких документов мужчина при себе не имел и пояснил, что является гражданином Румынии. Иностранец пас стадо овец и не заметил, как нарушил границу.

О данном факте пограничники сообщили румынских коллег и впоследствии, в порядке реадмиссии передали горе-пастуха и его овец пограничникам Румынии.