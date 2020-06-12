Правительство Эстонии приняло решение поддержать оказавшихся без работы из-за эпидемии коронавируса людей направлением на уборку урожая в плодово-ягодный сектор.

В пресс-службе правительства республики «Интерфаксу» сообщили, что министерства социальных дел и сельской жизни, а также касса по безработице договорились выделить на эти цели около 600 тыс. евро.

«Создаваемое пособие на выплату заработной платы поможет занимающимся производством клубники предприятиям нанимать на работу местную рабочую силу на выгодных условиях. С другой стороны, потерявшие во время кризиса работу люди смогут сезонно трудиться, пока не найдут себе новое постоянное рабочее место», - сообщил в пресс-релизе министр социальных дел Эстонии Танель Кийк.

Пособие позволит выплачивать конкурентоспособную заработную плату без значительного увеличения затрат предприятий по выращиванию плодово-ягодной продукции, считают в правительстве.

Предприниматель должен будет брать на работу зарегистрированных безработных, находившихся в таком положении не менее трех месяцев или занимавшихся временной работой менее одного месяца в течение этого времени.

Размер пособия составит в месяц 50% от выплачиваемой работодателем брутто-зарплаты, но максимально - по низшему пределу минимальной зарплаты, которая в нынешнем году составляет 584 евро.

Предпринимателю выделяются средства на выплату заработной платы на одного работника на срок до трех месяцев и лишь за те месяцы, когда работник получил средства, с которых был удержан платеж по страхованию от безработицы. Пособие выплачивается при заключении с безработным трудового договора или договора об оказании услуг, независимо от его продолжительности.

О пособии можно будет ходатайствовать с 1 июля и им могут воспользоваться безработные, которые были трудоустроены с 1 июня или позже.

Как ожидается, работу смогут получить до 750 оказавшихся без работы людей, согласившихся помочь фермерам. Прежде всего, их ожидают на клубничных плантациях, где уже поспевает урожай, а убиравшие в прежние годы клубнику жители Украины сейчас из-за коронавируса не могут попасть в Эстонию.

Сельскохозяйственные организации Эстонии в связи с этим направили правительству письмо, в котором указали, что, если иностранную рабочую силу не впустят в страну, клубника останется на полях и просто сгниет.