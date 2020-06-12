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На украинских дорогах появятся еще 24 участка, где используются радары TruCAM для измерения скорости, сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

«Наряду с фиксацией в автоматическом режиме продолжаем работать с приборами для измерения скорости TruCAM. Уже 12 июня увеличиваем количество участков, где будут осуществляться такие измерения. Появится еще 24 новых участка, а также будут расширены уже 7 существующих», - написал он в Facebook.

В целом, как отмечается, на дорогах Украины будет работать 115 приборов TruCAM, а измерение будет осуществляться на 209 участках.

На сайте патрульной полиции Украины и на ее страницах в социальных сетях публикуется карта, где обозначены участки, на которых измеряется скорость этими приборами; на дороге установлены соответствующие знаки, которые предупреждают о фото- и видеофиксации нарушений; в местах фиксации нарушений стоит служебный автомобиль с включенными синими проблесковыми маячками.

Как сообщалось, в Украине с 8 октября 2018 года нарушения водителей на дорогах начали фиксировать с помощью радаров TruCam - лазерных приборов для измерения скорости движения автомобиля с ведением видеофиксации. До 15 октября 2018 года приборы работали в пилотном режиме.
ForUm

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