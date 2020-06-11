также в разделеПроисшествия
Обострение в зоне ООС: 14 обстрелов, ранены 2 военных 13
На Днепропетровщине после взрыва в квартире умер депутат 22
На Ривненщине в куче мусора наши пробирки от тестов на коронавирус 56
От COVID-19 умер сотрудник Госпогранслужбы 103
На Буковине при задержании грабитель подстрелил двух полицейских 30
В Украине за сутки – 23 смерти от COVID-19 50
ООС: Боевики активизировали обстрелы, ранен военный 13
В Одессе обрушилась часть жилого дома 29
В Таиланде нашли тело украинки, которая пропала две недели назад 44
В Авдеевке подорвался автомобиль НГУ – ранены 10 военных 92
На Житомирщине в ДТП с участием полицейского погибли 4 человека 15
Сутки в ООС: 11 обстрелов, ранен 1 военный 15
Под Киевом – вспышка COVID-19 в детском саду 62
Кровавая трагедия на Киевщине: мужчина зарезал сестру, двух квартирантов и ранил мать 27
ООС: Боевики активизировались после затишья, ранены трое военных 18
На остановке в Николаеве подстрелили двух мужчин 24
На трассе «Киев-Чоп» в ДТП смяли легковушку: 4 погибших 27
Боевики обстреляли силы ООС из крупнокалиберных пулеметов 14

В начале июня произошла вспышка коронавирусной инфекции в селах Заствье, Баворов, Прошова, Дичков на территории Великогаевской объединенной территориальной общины. Всего было подтверждено 28 случаев, сообщает пресс-служба полиции Тернопольской области.

Сотрудники Тернопольского отделения полиции получили информацию, что 22 мая в селе Баворов местный предприниматель громко праздновал свой день рождения, куда были приглашены шестьдесят гостей. Действо происходило в арендованном помещении столовой. В то время, согласно карантинным нормам, проводить такие мероприятия было запрещено. Полицейские устанавливают, связан ли всплеск заболеваемости с празднованием.

Сведения внесены в журнал единого учета заявлений и сообщений. Проводится проверка.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
4924 грн.
13
Теги