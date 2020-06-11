В начале июня произошла вспышка коронавирусной инфекции в селах Заствье, Баворов, Прошова, Дичков на территории Великогаевской объединенной территориальной общины. Всего было подтверждено 28 случаев, сообщает пресс-служба полиции Тернопольской области.
Сотрудники Тернопольского отделения полиции получили информацию, что 22 мая в селе Баворов местный предприниматель громко праздновал свой день рождения, куда были приглашены шестьдесят гостей. Действо происходило в арендованном помещении столовой. В то время, согласно карантинным нормам, проводить такие мероприятия было запрещено. Полицейские устанавливают, связан ли всплеск заболеваемости с празднованием.
Сведения внесены в журнал единого учета заявлений и сообщений. Проводится проверка.
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