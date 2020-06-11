Президент Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой обеспечить координацию мероприятий по устранению препятствий в процессе возобновления строительства объектов строительной компании «Укрбуд».

Об этом говорится в ответе Зеленского на петицию инвесторов жилых комплексов «Укрбуда».

«Вопрос защиты инвестиций как бизнеса, так и простых граждан Украины является одним из приоритетов моей деятельности. Любые бюрократические злоупотребления со стороны органов государственной власти и местного самоуправления являются недопустимыми и должны быть устранены», - заявил он.

«Именно поэтому я обратился к премьер-министру Шмыгалю как к руководителю высшего органа исполнительной власти в Украине с просьбой обеспечить надлежащую координацию и контроль работы соответствующих центральных и местных органов исполнительной власти с привлечением Киевского городского совета для устранения препятствий в процессе возобновление строительства объектов Украинской государственной строительной корпорации «Укрбуд», - написал президент.

Петиция, в которой Зеленского привали помочь снять искусственные ограничения со стороны чиновников Государственной архитектурно-строительной инспекции, КГГА и Киевсовета, Минобороны для передачи ХК «Киевгорстрой» жилых комплексов корпорации «Укрбуд» и их достройки, появилась на сайте президента 22 мая.

Зеленский на пресс-конференции 20 мая, комментируя вопрос о долгостроях «Укрбуда», заявил, что хочет, чтобы мэр Киева Виталий Кличко подключился к решению этого вопроса.

Холдинговая компания «Киевгорстрой» ведет переговоры с Государственным ипотечным учреждением о привлечении 2 миллиардов гривен для достройки домов.

12 декабря 2019 Зеленский заявил, что «Киевгорстрой» достроит все объекты скандального «Укрбуда».