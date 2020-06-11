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Кабинет Министров принял постановление, которым обязывает предприятия теплоснабжения снизить в действующих тарифах расходы на приобретение природного газа, сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

Отмечается, что 10 июня на заседании правительства было принято постановление «О внесении изменений в Порядок формирования тарифов на тепловую энергию, ее производство, транспортировку и поставку, услуги по снабжению тепловой энергии и поставки горячей воды и Порядок формирования тарифов на централизованное водоснабжение и централизованное водоотведение», которое одной стороны обязывает предприятия теплоснабжения снизить в действующих тарифах расходы на приобретение природного газа, а с другой - обеспечивает предприятия минимальным финансовым ресурсом для проведения расчетов с поставщиками энергоносителей.

В Министерстве подчеркнули, что тарифная политика в ЖКХ напрямую зависит от ценовой политики в топливно-энергетическом комплексе. В условиях функционирования рынка природного газа его стоимость для предприятий теплоснабжения меняется ежемесячно. В прошлом отопительном сезоне цена природного газа колебалась от 2897,0 грн/тыс.куб.м. (в апреле 2020 года) до 4899,0 грн / тыс.куб.м. (в ноябре 2019).

«Поскольку цена природного газа в каждом из месяцев отопительного сезона 2020-2021 гг. будет меняться согласно рынку, тарифы необходимо пересмотреть до начала отопительного сезона, ведь важно определить размер расходов на приобретение природного газа, поскольку он составляет 80-85% в структуре тарифа. Для населения тарифы на тепло и горячую воду уменьшатся», - прокомментировала решение заместитель министра развития общин и территорий Наталья Хоцяновская.

Поэтому изменения, предложенные постановлением КМУ, позволяют предприятиям ТКЭ планировать расходы на приобретение природного газа (с целью включения их в состав тарифов) на уровне средней цены природного газа, сложившейся за прошлый отопительный сезон.

Для большинства предприятий ТКЭ появляется возможность уменьшить тарифы на тепловую энергию, услуги по поставке тепловой энергии и горячей воды, поскольку такие тарифы включали ранее расходы на приобретение природного газа выше средней цены газа в прошлом отопительном сезоне.

Учитывая колебания рыночной цены природного газа в прошлом отопительном сезоне, предприятия ТКЭ осуществляли потребителям перерасчет по требованиям постановления КМУ от 24 декабря 2019 № 1082.
ForUm

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