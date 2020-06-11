Украина в период кризиса отказалась от масштабной программы приватизации государственных предприятий. Об этом рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире «Украина 24».

«В бюджете практически не заложены средства от приватизации. Изменениями в бюджет мы максимально снизили сумму от приватизации, давая сигнал всем инвесторам, что в ближайшее время, в период кризиса, государство не будет распродавать свое имущество», - сказал Марченко.

Министр отметил, что сейчас цена предприятий минимальная из-за кризиса, но в будущем Кабмин может вернуться к вопросу приватизации. «Продавать госимущество мы должны по наибольшей цене. Государство должно получить от этого максимальную пользу, если мы решим действительно продавать. Не верьте слухам, верьте фактам, я ответственное лицо», - добавил глава Минфина.