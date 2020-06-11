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Глава подразделения ВОЗ по новым болезням и зоонозу Мария Ван Керхове опровергла свое заявление о том, что бессимптомные больные редко заражают коронавирусом других людей, сообщает УНИАН.

По ее словам, сейчас информации по этому вопросу недостаточно, чтобы делать выводы.

Заявление чиновницы на брифинге ранее вызвало скептицизм специалистов и шок ользователей соцсетей, ведь люди без симптомов были вынуждены находиться в изоляции месяцами из-за страха перед пандемией.

Ван Керхове в связи с этим отметила, что распространение вируса бессимптомными больными – «действительно сложный вопрос», и ответа на него сейчас нет.

«Я отвечала на вопрос на пресс-конференции. Я не выражала позицию ВОЗ, ничего подобного. Я просто пыталась сформулировать то, что мы нам известно», - заявила она на стриме в соцсетях. «Я использовала фразу «очень редко», и я думаю, что это недопонимание – утверждать, что бессимптомная передача в глобальном масштабе очень редка. Я имела в виду небольшую группу исследований», - подчеркнула Ван Керхове.

По ее словам, на сегодня исследования показывают, что 16% населения могут переносить инфекцию без симптомов.

В то же время, некоторые теоретические модели ученых предполагают, что до 40% глобальной передачи коронавируса может происходить за счет бессимптомных носителей.

Чиновница отмечает, что большинство случаев передачи связано с больными, у которых есть симптомы. При этом, есть категория людей, у которых симптомы не развиваются, и ученые еще точно не знают, сколько их.

Напомним, Ван Керхове заявила, что передача коронавируса от бессимптомных носителей является очень редким явлением, и правительствам следует сосредоточиться на выявлении и изоляции больных с симптомами, а также отслеживании их контактов.
ForUm

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